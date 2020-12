Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de persoane protesteaza, duminica, la Chișinau. Se cere demisia Guvernului și dizolvarea Parlamentului. Zeci de mii de persoane s-au adunat in centrul capitalei Republicii Moldova pentru a protesta, conform AFP. Se scandeaza „Demisia”, „Alegeri anticipate” și „Jos hoții, jos Corupția”.…

- Deputatul Partidului Socialistilor Vlad Batrincea sustine ca, desi situatia in Parlament a iesit de sub control, proiectul politicii bugetar-fiscale, proiectul legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021 au fost votate in prima lectura. Acesta a declarat…

- CHIȘINAU, 30 nov - Sputnik. Guvernul Chicu trebuie sa plece, dar mai intai sa-și indeplineasca obligațiunile. Declarația a fost facuta de președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei sesiuni de intrebari raspunsuri cu jurnaliștii. © Sputnik / Miroslav RotariȘedința…

- CHIȘINAU, 17 nov - Sputnik. Președintele grupului parlamentar PRO Moldova, Andrian Candu, a declarat ca cetațenii țarii au cerut prin vot schimbarea, inclusiv de la clasa politica. Andrian Candu considera ca președintele in exercițiu Igor Dodon nu are legitimitatea sa lanseze consultații cu partidele…

- Presedintele fractiunii parlamentare a Partidului Actiune si Solidaritate, Igor Grosu, sustine ca „ceea ce trebuie sa faca cetateanul Igor Dodon, in timpul care a mai ramas, e sa asigure un transfer civilizat al puterii catre noul presedinte”. Potrivit deputatului, „in ultimul minut, Igor Dodon incearca…

- Moldovenii iși aleg astazi șeful statului. In cursa su ramas doi candidați, care au luptat și in 2016. Este vorba despre actualul președinte Igor Dodon, și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Alegatorii sunt așteptați la cele peste 2 mii de secții de votare, care și-au deschis ușile…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) de la Chisinau a fost sesizata miercuri in legatura cu tiparirea la o editura de stat a unui lot important de pliante electorale in sprijinul candidatului Igor Dodon, presedintele in exercitiu, care se va confrunta duminica cu rivala sa Maia Sandu, șefa Partidului…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat la sfirșitul lunii septembrie ca o parte din candidații la funcția de șef al statului s-au lansat in campanie electorala inainte de termenul prevazut și intr-o forma destul de agresiva. In particular, el a condamnat comportamentul adversarului…