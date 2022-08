“Pârtie” pentru Politehnica şi în meciul de mâine: jucăm în Copou cu Chiajna Duelul cu echipa Concordia Chiajna, din etapa a IV-a a Ligii a II-a de fotbal, va incepe la ora 11:00. Oaspetii au un start prost de sezon. Politehnica Iasi are maine sansa de a-si consolida pozitia de play-off pe care o ocupa in clasamentul Ligii a II-a de fotbal si, functie de jocul rezultatelor, sa urce pe locurile promovabile sau care duc la baraj. Asta pentru ca disputa cu echipa din Chiajna este accesibila, asa cum au fost si cele din primele trei runde, cu nou-promovata din Galati, navetista Viitorul Pandurii Targu Jiu si cruda Unirea Dej. In ciuda faptului ca dinspre comuna ilfoveana… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

