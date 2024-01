Stiri pe aceeasi tema

- PSD susține, intr-o declarație facuta pe Facebook, ca minciuna saptamanii se refera la o pretinsa scumpire a alimentelor de baza mai mult decat a aratat INS. PSD a dezmințit afirmația conform careia prețurile la alimentele de baza au crescut cu 17,8% fața de ianuarie 2023. „Datele oficiale ale Institutului…

- PES l-a validat pe Nicolas Schmit , comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale, sa fie candidatul social-democratilor europeni pentru sefia Comisiei Europene, deținuta in prezent de Ursula von der Leyen , a anunțat europarlamentarul PSD Victor Negrescu. „Nicolas Schmit a fost nominalizat…

- „Luni la ora 15.00, voi avea o intalnire si cu reprezentantii comerciantilor si procesatorilor pentru a analiza rezultatele masurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de baza. Este evident ca aceasta masura a dat rezultate – inflatia la finalul anului a scazut la 6.6%, iar puterea de cumparare…

- ”De la 16,8%, la 6,7% ! Aceasta este evolutia inflatiei in ultimul an! Cand am preluat mandatul de premier am promis ca voi lucra impreuna cu BNR astfel incat sa ducem inflatia la o singura cifra pana la sfarsitul anului”, spune Marcel Ciolacu intr-o postare pe Facebook. Premierul arata ca ”INS confirma…

- Unde se gasesc cei mai ieftini brazi de Craciun. Chiar daca suntem deja in a doua saptamana din luna decembrie și mulți au impodobit bradul, mai sunt romani care nu și-au achiziționat „copacul credincios”. Daca te numeri printre aceștia, mai jos aflați de unde il puteți cumpara la cel mai mic preț.…

- Alimentele de baza sunt in continuare in topul scumpirilor, iar Banca Naționala vine cu un avertisment dur: inflația va crește brusc in primul trimestru din 2024. TVA crește pentru o serie de alimente și nici plafonarea adaosului comercial nu a avut efecte. Chiar Nicolae Ciuca spune ca masura nu funcționeaza.…

- Ministrul Florin Barbu: Au scazut prețurile și la cozonac și la drojdie și deja ne gandim la sarbatorile de iarnaAu scazut prețurile și la cozonac și la drojdie și deja ne gandim la sarbatorile de iarna, susține ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Ministrul Agriculturii a spus, duminica,…

- Jocurile de noroc sunt o tema deosebit de importanta și sensibila pentru societatea noastra, dat fiind faptul ca pot avea un impact grav asupra indivizilor și familiilor lor, mai ales cand devin o dependența. Una dintre cele mai importante acțiuni care pot fi intreprinse pentru a proteja societatea…