Partidul oligarhului Șor a făcut miting în Chișinău! Acesta este folosit de Kremlin în destabilizarea Moldovei Partidul oligarhului pro rus Ilan Șor a organizat, duminica, in Chișinau, un protest la care au participat cateva mii de persoane, despre care presa din Moldova susține ca ar fi fost aduse contra-cost pentru a cere demisia guvernului pro european. Un protest organizat de Partidul Șor a inceput la Chișinau. In fruntea manifestației se afla deputatele formațiunii Marina Tauber, Reghina Apostolova, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, precum și activista Maia Laguta, scrie Ziarului de Garda . Organizatorii susțin ca unicul scop al protestului este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Cateva mii de persoane s-au adunat in centrul Chisinaului, unde are loc un amplu protest organizat de Miscarea pentru Popor, din care face parte si Partidul Sor al oligarhului Ilan Sor. Protestul organizat de Partidul Sor, ce trebuia sa aiba loc in fata Parlamentului, s-a mutat la Teatrul de Opera si…

- Poliția constata incalcarea celor expuse in declarația prealabila cu privire la locația desfașurarii intrunirii, anunța Noi.md Potrivit sursei, participanții și-au schimbat locația in scuarul Teatrului Național de Opera și Balet “Maria Bieșu”, nefiind respectate cele expuse in declarația prealabila.…

