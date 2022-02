Stiri pe aceeasi tema

- Un papagal din specia kea a devenit vedeta peste noapte in Noua Zeelanda. Pasarea a furat o camera video GoPro cu care a filmat in zbor imprejurimile, apoi, la aterizare, a atacat dispozitivul, pe care l-a avariat serios, informeaza The Guardian.In momentul in care papagalul cleptoman a comis „infracțiunea”,…

- Kea, o specie de papagali alpini din Aotearoa, este cunoscuta pentru curiozitatea nativa si placerea de a-si insusi portofele, bijuterii, mancare, stergatoare de parbriz si alte obiecte. Unul dintre ei a ajuns extrem de popular pe internet, dupa ce a furat o camera video GoPro, scrie The Guardian.

- Se propune ca pentru realizarea acestui plan sa fie crescuta varsta legala pentru fumat in fiecare an. „Aceasta este o zi istorica pentru sanatatea poporului nostru”, a declarat ministrul asociat al sanatații, dr. Ayesha Verrall.Guvernul a anunțat creșterea varstei legale pentru fumat dar și alte masuri…

- Noua Zeelanda a anunțat ca va interzice fumatul pentru urmatoarele generații, astfel incat cei care au in prezent varsta de pana la 14 ani nu vor putea niciodata sa cumpere legal tutun. Noua legislatie prevede ca varsta legala pentru fumat va creste in fiecare an, a transmis ministrul asociat al Sanatații,…

- Parlamentara ecologista Julie Anne Genter din Noua Zeelanda s-a urcat duminica dimineața pe bicicleta pentru a merge la spital, unde avea sa nasca o fetița o ora mai târziu. Femeia era deja în travaliu când a plecat spre spital, potrivit The Guardian. Este pentru a doua oara când…

- Un pinguin s-a trezit pe malurile Noii Zeelande, la cel puțin 3.000 km distanța de habitatul sau natural din Antarctica. Pinguinul din specia Adelie, care a fost botezat Pingu de localnicii din Noua Zeelanda, parea dezorientat și pierdut in momentul in care a fost gasit de Harry Singh, barbatul crezand…

- Un pinguin a fost gasit pe țarmurile Noii Zeelande, la aproximativ 3.000 de kilometri distanța de habitatul sau natural din Antarctica. Localnicul care l-a vazut a crezut la inceput ca este o jucarie din pluș, noteaza BBC. "Brusc, pinguinul și-a mișcat capul, așa ca mi-am dat seama ca este real", a…