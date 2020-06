Stiri pe aceeasi tema

- Partidul francez Rassemblement National (RN, extrema dreapta, fostul FN) a incheiat un acord amiabil cu o intreprindere rusa, care l-a dat in judecata din cauza neplatii unui imprumut pe care l-a contractat in 2014, a anuntat miercuri un tribunal rus, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Un acord…

- “Reputația de maestru tactician a lui Vladimir Putin a fost dintotdeauna exagerata. Oricum ai lua-o insa, decizia lui de luna trecuta de a declanșa un razboi al prețurilor petroliere cu Arabia Saudita a fost un dezastru in ce privește momentul ales. A venit la cateva zile dupa ce pandemia de coronavirus…

- China a luat decizia de a inchide toate salile de fitness și piscinele din Beijing, la scurt timp dupa ce un oraș de 10 milioane de locuitori a fost bagat in carantina, de teama raspandirii COVID-19. Chinezii se tem de un noul val de coronavirus, dupa ce in provincia Shaanxi s-au inregistrat 7 noi cazuri…

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat luni ca a ordonat intrarea in carantina a mii de militari, timp de doua saptamani, informeaza Reuters. Decizia a fost luata dupa anularea paradei care ar fi trebuit sa aiba loc ca de obicei in Piata Rosie de 9 mai - Ziua Victoriei in cel de-al doilea Razboi…

- Liderul Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, bate alarma dupa ce Igor Dodon a anuntat ca, la Moscova, a fost semnat acordul prin care Federatia Rusa va oferi Republicii Moldova un imprumut in suma de 200 milioane de euro. Mocanu considera ca asistam la „o operatiune speciala a serviciilor…

- Rusia a anuntat vineri ca a înregistrat 32.008 de cazuri de COVID-19, dintre care 4.070 în ultimele 24 de ore, un nou record, iar capitala Moscova, principalul focar, ar urma sa atinga vârful epidemiei în doua-trei saptamâni, potrivit AFP. Aproape jumatate…

- Rusia a fost aleasa țara gazda a Mondialului din 2018 doar dupa mituirea lui Jack Warner, fost vicepreședinte FIFA. Acesta și-a schimbat votul dupa o vizita la Moscova și o discuție cu Vladimir Putin, care era prim-ministru la acea vreme. Pe 2 decembrie 2010, cei 22 de membri ai Comitetului Executiv…

- La o zi dupa 3 martie, ziua Eliberarii Bulgariei de sub stapânire otomana, Grupul parlamentar al „Partidului Socialist Bulgar (BSP) pentru Bulgaria” a pus pe ordinea de zi ca subiect extraordinar o propunere de decizie prin care Adunarea Naționala se pronunta pentru abrogarea sancțiunile…