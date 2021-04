Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei, (PDCM), creat de fostul prim-ministru Ion Chicu, a fost inregistrat in Registrul de stat al persoanelor juridice. Anunțul a fost facut de Ion Chicu intr-un mesaj pe Facebook. Aceasta a menționat ca in jurul formațiunii s-au adunat peste 1600 de cetațeni,…

- Agentia Servicii Publice a inregistrat cel de-al 68-lea partid din Republica Moldova. Este vorba despre Partidul Politic „Partidul Dezvoltarii si Consolidarii Moldovei”, fondat si condus de fostul premier Ion Chicu. Anuntul despre inregistrarea partidului a fost facut de liderul formatiunii, transmite…

- Liderul PSRM, Igor Dodon iși dorește ca Partidul Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM), anunțat de ex-premierul Ion Chicu, sa ajunga in viitorul Parlament, pentru ca Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) are nevoie de aliați. Potrivit fostului șef al statului, acesta nu impartașește unele…

- Fostul prim-ministru Ion Chicu a anunțat asta-noapte ca revine in politica și lanseaza o noua formațiune politica. Este vorba de Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM). „Impreuna cu mai mulți colegi am creat Grupul de inițiativa pentru inregistrarea Partidului Dezvoltarii și Consolidarii…

- Mariana Durleșteanu iși retrage candidatura la funcția de prim-ministru al țarii. Anunțul a fost facut de catre aceasta pe pagina sa de Facebook, chiar in timpul discuțiilor dintre reprezentanții Partidului Socialiștilor și președinta țarii Maia Sandu. „Dragi cetațeni, prieteni, in politica poate ca…

- Albaiulianul Alin Ignat, fost consilier de stat in ministerul Muncii a anunțat marți seara, intr-o postare pe Facebook, ca a devenit consilier de stat, la Cancelaria primului ministru. Alin Ignat, membru PNL Alba a deținut funcția de secretar de sta la Ministerul Muncii in perioada in care ministerul…

- Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat pe postul ei de Facebook ca in curand, instituțiile publice din Romania vor da drumul la angajari, intrucat au deficit de personal. Aceasta a invocat chiar blocaje in unele instituții bugetare, cauzate de lipsa personalului. Postarea completa…