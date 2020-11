Partidul de extremă dreapta AfD din Germania, la cel mai scăzut nivel în sondaje din iulie 2017 Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ar obtine doar 7% din voturi daca ar avea loc acum alegeri în Germania, cel mai scazut nivel de popularitate din iulie 2017 potrivit sondajelor, transmite duminica dpa, preluata de Agerpres.

Cifrele provin din cel mai recent "barometru al tendintelor" RTL / ntv, dat publicitatii sâmbata de institutul de cercetare a opiniei publice Forsa. Ele indica o scadere de doua puncte procentuale pentru AfD de saptamâna trecuta.

Partidele aflate la guvernare ramân în mare masura stabile, conform aceluiasi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

