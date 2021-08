Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, marti, ca valoarea subventiilor virate in contul fiecarui partid politic in luna august se ridica la suma de 8.702.599,55 lei. Partidul Social Democrat a primit suma de 3.350.675,59 de lei, Partidul National Liberal - 2.840.529,22 de lei, Uniunea Salvati…

- Peste 90 de milioane de lei au fost virate de AEP in conturile partidelor, in primul semestru al acestui an. Cele mai multe fonduri au fost consumate pe cheltuieli pentru presa și propaganda. AUR a cheltuit doar 43 de lei din cele peste 7 milioane, pe comisioane bancare. PSD a primit 35,44 milioane…

- Valoarea subvențiilor virate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) in contul fiecarui partid politic in luna iunie 2021 depașește 13 milioane de lei, informeaza instituția, potrivit mediafax.ro. „Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca valoarea subvențiilor virate de AEP in contul…

- Blocul Electoral Renato Usatii este lider detașat la cheltuieli de campanie intre entitațile politice inregistrate in cadrul alegerilor parlamentare din 11 iulie. In primele 2 saptamini de campanie, blocul condus de Usatii a raportat 2,75 milioane de lei cheltuieli, in condițiile unor venituri de 4,4…