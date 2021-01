Partidă de amor cu final tragic. Bărbat din Iași condamnat la 14 ani de închisoare pentru viol urmat de crimă Judecatorii Tribunalului Iași l-au condamnat pe 22 decembrie 2020 pe Dumitru T., 51 de ani, la 14 ani de inchisoare pentru viol urmat de moartea victimei. Potrivit anchetatorilor, pe 25 februarie 2020, barbatul din Pașcani a chemat o vecina in locuința sa și, pe fondul consumului de alcool, și-a supus victima la perversiuni sexuale. Din cauza pierderii de sange, femeia a decedat, a informat Buna Ziua Iași.In urma cu cateva luni, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iași l-au trimis in judecata pe Dumitru T. Individul fusese reținut in urma decesului unei femei de 55 de ani.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

