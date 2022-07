Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat ca el si jucatorii sunt increzatori inaintea debutului in noul sezon. Vicecampioana en-titre va evolua cu Universitatea Cluj, in prima etapa a SuperLigii. „Suntem optimisti si increzatori inaintea debutului de sezon. Sper sa incepem sezonul…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- Cred ca mulți fani FCU s-au bucurat de eliminarea rușinoasa a campioanei CFR Cluj in manșa secunda a turului I preliminar al UCL ediția 2022-2023. Armenii au scos egal la ei acasa și au invins la Cluj. Farul a avut rezultate sub așteptari la amicale, iar CSU nu s-a descurcat nici ea prea bine. Singura…

- Tehnicianul echipei Piunik, Yegisghe Melikian, a declarat ca a fost in probe la Unirea Urziceni, pe vremea cand echipa ialomițeana era antrenata de Dan Petrescu. ”Pe cand eram jucator activ am venit in Romania ca sa dau probe la o echipa antrenata de Dan Petrescu. Se intampla in anul 2009, la Unirea…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Arges, scor 6-0, ca desi scorul este unul foarte bun, au existat greseli facute de formatia sa, potriivt news.ro“Nu cred ca am mai obtinut victorie cu 6-0. Chiar daca scorul arata bine spre foarte bine, n-a fost…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a laudat doi dintre tinerii jucatori ai celor de la Farul dupa victoria din etapa 7 a play-off-ului, scor 1-0. Alexi Pitu (19 ani), titular in CFR Cluj - Farul 1-0, și Enes Sali (16 ani), care i-a luat locul lui Pitu la pauza meciului, l-au impresionat…

- Tehnicianul campioanei a criticat din nou regulamentul din Liga 1, la finalul partidei cu Farul, caștigata cu 1-0. Antrenorul CFR Cluj s-a declarat inca o data nemulțumit de faptul ca punctele s-au injumatațit la finalului sezonului regulat și ca in acest moment avantajul fața de FCSB nu-i asigura matematic…

