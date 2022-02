Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, participa, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe/CAE. Reuniunea are ca scop abordarea efectelor agresiunii militare ilegale, neprovocate și nejustificate a Rusiei impotriva Ucrainei, in continuarea discuțiilor liderilor…

- Reuniunea a fost convocata de președintele Consiliului European, Charles Michel, in contextul ingrijorarilor legate de evoluțiile recente de securitate de la granițele Ucrainei și din regiunea Marii Negre, respectiv a implicațiilor majore in urma deciziei Federației Ruse de recunoaștere a auto-proclamatei…

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul ce da gazele catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA. ”Rusia si-a indeplinit impecabil obligatiile din tratat in cele mai dificile momente de confruntare intre Est…

- Miniștrii de externe ai statelor membre UE au adoptat luni un document in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, in care condamna agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și au convenit accelerarea pregatirii de sancțiuni impotriva Moscovei, in cazul unei invazii. Ministrul roman…

