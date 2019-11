Participare record la alegerile locale din Hong Kong, marcat de proteste Alegatorii din Hong Kong s-au prezentat in numar record la vot duminica, mai mult de 60 la suta din electorat exprimandu-si optiunea electorala in scrutinul pentru consiliile districtuale din teritoriul ravasit de proteste, relateaza dpa. Consiliile districtuale reprezinta prima treapta in sistemul de guvernare semi-democratic al insulei, dar votul este perceput pe scara larga ca un referendum dupa lunile de demonstratii anti-guvernamentale care au zguduit fosta colonie britanica de la inceputul lunii iunie. Peste 1.100 de candidati concureaza pentru 452 de locuri in consiliile districtuale din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

