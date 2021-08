Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul acesta trebuie sa demonstreze ca Moldova poate fi guvernata de oameni cinstiți și poate deveni un stat integru. Este declarația candidatului la funcția de prim-ministru al Moldovei, Natalia Gavrilița.

- Patru oameni au murit dupa ce o aeronava de tip Bombardier 600 s-a prabușit in nordul Californiei. Avionul se pregatea sa aterizeze pe un aeroport de langa lacul Tahoe, cand a intrat in picaj și a cazut intr-o zona impadurita, dupa care a luat foc. Nu exista nici un supravițuitor, informeaza Digi24…

- Furtunile au facut din nou prapad. Mai mulți oameni au fost evacuați din calea apelor in zona Moldovei. Fulgerele și trasnetele au luat o viața in Neamț și au lovit un bloc in Prahova. Iar vremea extrema se dezlanțuie și in orele urmatoare.

- Petroliștii au dat start in stagiul centralizat din aceasta vara, cantonamentul „lupilor” derulandu-se la Ploiești. „Am insistat pentru varianta de a ramane acasa pentru ca aici avem tot ce ne trebuie. Nu depindem de nimeni pentru terenuri, așa ca ne putem face treaba in liniște”, spunea, inca de la…

- Secretarul general al Partidului National Liberal, Robert Sighiartau, a declarat marti seara, in cadrul reuniunii pentru alegerea presedintelui filialei PNL Targu Mures, ca formatiunea trebuie sa se reorienteze astfel incat sa promoveze oameni cu cariere, care nu depind numai de o functie politica,…

- CHIȘINAU, 1 iunie – Sputnik. Alte șapte persoane au murit dupa ce au pierdut lupta cu COVID-19. Este vorba despre cinci femei și doi barbați, cu varstele cuprinse intre 61 și 79 de ani. Bilanțul total al deceselor in țara noastra a ajuns la 6 114. © Sputnik / Mihai CarausCare este rata de vaccinare…

- In anii 1946 si 1947, populatia Romaniei, si mai cu seama cea din regiunile Munteniei si Moldovei, s-a confruntat cu situatia dramatica a crizei de alimente si a foametei. Seceta si lipsa alimentelor au dus la disperare, moarte, canibalism, necrofagie si dezumanizare.

Șapte oameni au murit din cauza unui banal SELFIE. Gestul periculos care le-a adus decesul victimelor! Deși traim intr-o lume a vizualului, unde toata lumea publica…