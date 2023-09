Stiri pe aceeasi tema

- O alta femeie spune ca a trecut printr-o situație asemanatoare cu ceea ce i s-a intamplat lui Ilie. Ar fi platit in rate banii pentru un apartament care urma sa fie construit, dar in primavara, atunci cand a fost in zona respectiva, era doar fundația turnata.

- Printesele Marina Anne Cantacuzino si Ilinca Mary Elisabeth Rowell sunt fiicele printului Serban Cantacuzino, in prezent stabilite in Marea Britanie. Procesul vizeaza anumite proprietati din Constanta, preluate abuziv in timpul regimului comunist. Magistratii Sectiei I Civile a Tribunalului Constanta…

- Decizia a fost publicata recent, pe 11 septembrie 2023, in Monitorul Oficial al Romaniei Obiectul Contractului de Superficie: Terenul proprietatea OIL TERMINAL S.A. in suprafata de 254.261 mp intabulat in CF 215416 UAT Constanta, nr. cadastral 215416 si terenul in suprafata de 129.335 mp intabulat in…

- Oil Terminal si Iulius Real Estate SRL au brevetat parteneriatul, prin ultima decizie luata la data de 1 septembrie 2023, in cadrula AGEA Oil Terminal. Decizia a fost publicata pe portalul Bursei de Valori Bucuresti. Redam mai jos hotararea:"Avand in vedere prevederile Legii nr. 31 1990 republicata,…

- Patronul firmei de construcții a incasat bani de la suceveni, ca avans pentru apartamente intr-un bloc, numai ca apoi a vandut locuințele catre alte persoane. El este cercetat pentru inșelaciune in forma continua.

- Dumitru Pufleanu a castigat, in urma cu scurt timp, in prima instanta, procesul pentru revendicare deschis de ANAR ABADL pentru terenul de 465 de metri patrati din cartierul Faleza Nord, din Constanta Decizia a fost pronuntata de Sectia I Civila a Tribunalului Constanta, care a respins actiunea in revendicarea…

- Realtopfarma SA Tamași/Corbeanca, principalul dezvoltator din Transilvania Smart City, proiectul imobiliar mamut a Elenei Udrea, a intrat in insolvența, oficial la propria cerere, insa sentința de deschidere a procedurii inca nu a fost publicata in BPI, ceea ce inseamna, in teorie, ca ar putea fi anulata…