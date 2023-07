Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a refuzat ajutorul oferit de ONU oamenilor din zonele afectate de inundatii dupa distrugerea barajului Kahovka, relateaza Reuters, citata de News.ro. Ruperea barajului la 6 iunie a cauzat inundatii in sudul Ucrainei si in zone sub ocupatie rusa din Herson. A distrus case si culturi. Au murit…

- Mai bine spus sa infrunte cel mai important actor de pe piața: Arabia Saudita. In urma cu o saptamana, ministrul saudit al Energiei, prințul Abdulaziz bin Salman, s-a angajat sa reduca unilateral producția de petrol a țarii in luna iulie la cel mai scazut nivel din ultimii zece ani, excluzand reducerile…

- Petrolul a avansat la deschiderea de saptamana aceasta, dupa ce Arabia Saudita s-a angajat sa reduca productia cu 1 milion de barili pe zi in iulie, coborand productia la cel mai scazut nivel din ultimii ani, intr-un efort de a stabiliza piata, scrie Ziarul Financiar, care citeaza Bloomberg, informeaza…

- Ministrul saudit al Energiei, Printul Abdulaziz, a declarat ca reducerea cu 1 milion de barili pe zi (bpd) de catre Riad ar putea fi prelungita si dupa iulie, daca va fi necesar. Influenta Organizatie a Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii sai, cunoscuti sub numele de OPEC+, nu au facut…

- Grupul, cunoscut sub numele de OPEC+, a ajuns la un acord privind politica de productie dupa sapte ore de discutii, au spus sursele. Doua surse din OPEC+ au spus ca grupul ar putea mentine un acord de productie existent pentru 2023 si va face reduceri suplimentare in 2024, daca se convin noi plafoane…

- Arabia Saudita promite noi reduceri voluntare ale producției de petrol, ca parte a unui acord mai larg al OPEC+ de reducere a producției, au declarat surse pentru Reuters, in timp ce grupul se confrunta cu scaderea prețurilor petrolului și cu o supraoferta iminenta, relateaza Rador. –OPEC+ a ajuns…

- Un important lider din coaliția țarilor producatoare de petrol a vorbit marți, 23 mai, la Forumul economic de la Doha, despre viitorul energetic al Europei."Va exista un deficit major de gaze in viitor, in special in urma eforturilor spre tranzitia energetica, pe care le apreciem ca extrem…

- Productia de petrol a Rusiei ar urma sa ramana stabila pana in 2025, a previzionat adjunctul ministrului Energiei, Pavel Sorokin, in timp ce Moscova vrea sa-si faca rezerve pentru a-si face livrarile mai solide, transmite Reuters.