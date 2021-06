Stiri pe aceeasi tema

- ”Avem lucrari ample, pentru prima data poate dupa Revolutie. Adica avem aceasta autostrada A 0, al doilea ring, in care avem contracte semnate full pe sud, pe semicercul sudic, pe doua treimi din semicercul sudic se si lucreaza cu o firma turca. In sud, in 2023 va fi gata, dar firma mi-a promis ca ar…

- Milioane de tone de balast care urmeaza sa fie exploatat din terasele raurilor vor fi utilizate pentru construirea rambleului din loturile 1 si 2 ale semi-inelului sudic al autostrazii de centura a Bucurestiului (A0), iar lucrarile de constructie pot avansa mai rapid dupa obtinerea autorizatiilor…

- „A0 NORD LOT 2 - CONTRACT SEMNAT ASTAZI!Inca o promisiune respectata.Așa cum anunțam saptamana trecuta la finalul ședinței de Guvern, CNAIR a semnat azi contractul pentru proiectarea și execuția lotului 2 al autostrazii de centura a Bucureștiului (semi-inelul nordic).Constructorul roman - același ca…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat miercuri contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 al autostrazii de centura a Bucurestiului (semi-inelul nordic), a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula. El vrea ca autostrada sa fie gata pana in 2024.

- „A0 NORD LOT 2 - CONTRACT SEMNAT ASTAZI!Inca o promisiune respectata.Așa cum anunțam saptamana trecuta la finalul ședinței de Guvern, CNAIR a semnat azi contractul pentru proiectarea și execuția lotului 2 al autostrazii de centura a Bucureștiului (semi-inelul nordic).Constructorul roman - același ca…

- Ultima contestatie pentru lotul 2 Corbeanca - Colentina, din autostrada de centura a Bucurestiului, a fost respinsa definitiv la Curtea de Apel, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, la finalul sedintei de Guvern de miercuri. "Am primit acum 20 de minute…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat vineri ca a fost desemnat caștigatorul contractului de proiectare și execuție pentru un sector de 17,5 kilometri din autostrada de centura a Bucureștiului. „Avem caștigator desemnat pentru A0 Nord lot 1, un sector de 17,5 km din autostrada…

- Contractul de proiectare si executie pentru sectorul de autostrada de centura a Bucurestiului (A0) dintre Dragomiresti si Corbeanca are un castigator desemnat, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. "Avem castigator desemnat pentru A0 Nord lot 1, un sector de 17,5…