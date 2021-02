Parler l-a concediat pe CEO-ul John Matze Consiliul de administrație al Parler, platforma ce afirma ca militeaza pentru libera exprimare, l-a concediat pe CEO-ul companiei, John Matze, relateaza BBC.



Parler a asistat la un o creștere semnificativa de noi utilizatori, în special din rândul conservatorilor americani și susținatorilor fostului președinte republican Donald Trump, aceștia fiind nemulțumiți de regulile privind conținutul de pe Twitter și Facebook.



Deși Parler are cu mult mai puțini utilizatori decât cei doi giganți social media americani, 12 milioane comparativ cu 300 de milioane ai Twitter,…

Sursa articol: hotnews.ro

