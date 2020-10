Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ungar l-a numit luni pe Zsolt Andras Varga presedinte al Curtii Supreme pentru un mandat de noua ani, in ciuda opozitiei magistratilor de rang inalt, transmite Reuters potrivit Agerpres. Luna trecuta, Comisia Europeana a consemnat intr-un raport ca stabilirea unor criterii mai putin exigente…

- Presedintele ungar Janos Ader l-a desemnat luni pe Zsolt Andras Varga in functia de presedinte al Kuriei, curtea suprema a Ungariei, transmite MTI potrivit Agerpres. Varga a acceptat numirea in postul in care ii va succeda lui Peter Darak de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui document postat pe website-ul…

- Comisia Europeana are ''incredere deplina'' in vicepresedinta sa pentru valori si transparenta Vera Jourova, a afirmat marti o purtatoare de cuvant a executivului comunitar, dupa ce Ungaria a cerut demisia inaltei oficialitati europene in urma unei dispute privind statul de drept, transmit Reuters…

- Premierul ungar Viktor Orban cere demisia vicepresedintei Comsiei Europene (CE) Vera Jourova, insarcinata cu valorile si transparenta, pe care o acuza de „denigrarea” Ungariei, relateaza Reuters.

- Trei lideri din grupul de la Visegrad si-au exprimat joi reticenta fata de propunerea de reforma a sistemului de azil prezentata miercuri de Comisia Europeana, premierul ungar Viktor Orban afirmand ca propunerea nu constituie ''un progres major'', transmit AFP si Reuters. ''Abordarea…

- Pana la 200.000 de persoane ar putea deveni simultan infectate cu noul coronavirus in Ungaria, conform celui mai rau scenariu avut in vedere de guvernul de la Budapesta, a declarat luni in fata parlamentului ungar premierul Viktor Orban, care a sustinut ca sistemul sanitar al Ungariei va putea face…

- Șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban a intrat in carantina pana cand va fi testat negativ pentru coronavirus. Acesta a participat sambata trecuta la un eveniment unde a intrat in contact cu o persoana depistata cu coronavirus, relateaza Reuters, citand un comunicat al executivului maghiar.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Aflat intr-o vizita la Iasi, ministrul Nelu Tataru a spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism…