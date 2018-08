Parlamentul SUA. Femeie musulmană, printre candidați Dupa o noua serie de alegeri primare marti seara, mai mult de 180 de femei vor incerca sa castige un loc in Camera Reprezentantilor a Congresului federal. 'Este oficial, am batut recordul de femei nominalizate sub stindardul marilor partide pentru Camera', a salutat centrul de studii specializate Center for American Women and Politics (CAWP), amintind ca recordul anterior era de 167. 'Un alt record. 2018 numara cele mai multe femei nominalizate pentru alegerile pentru posturile de guvernator', cu cel putin 11 candidate dupa alegerile primare de marti, a mentionat CWAP. Candidat in premiera … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

