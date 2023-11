Stiri pe aceeasi tema

- Este cea de-a zecea zi de proteste in Spania impotriva amnistiei liderilor separatisti care au vrut sa rupa Catalonia de Spania in 2017. Initiativa apartine Partidului Socialist si face parte dintr-un acord politic pentru sustinerea actualului premier pentru a ramane la putere.

- Protestatarii s-au ciocnit cu poliția in fața sediului socialiștilor spanioli in noaptea de joi spre vineri (9 noiembrie), in timp ce se apropia un acord cu gruparea separatista catalana Junts, starnind o stare de spirit febrila in țara. Premierul spaniol in exercițiu Pedro Sanchez parea pregatit sa…

- Premierul spaniol interimar Pedro Sanchez a fost huiduit joi la sosirea la parada militara de la Madrid in cadrul festivitatilor organizate de Ziua Nationala a Spaniei, ceremonie transmisa in direct de televiziunea publica, potrivit AFP."Tradatorule!", "Spania nu este de vanzare!" au strigat mai…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca nu vede o "dorința covarșitoare" in parlamentul țarii de a vota in favoarea admiterii Ucrainei in Uniunea Europeana in termen de doi ani, relateaza RIA Novosti. El a subliniat ca este nevoie de acordul tuturor statelor membre pentru admiterea Ucrainei in UE.…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a cerut joi Indiei sa coopereze in ancheta privind uciderea unui lider separatist sikh in Columbia Britanica și a declarat ca țara sa nu va face publice probele sale, relateaza Reuters.

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a anulat participarea la summitul G20 din 9-10 septembrie de la New Delhi dupa ce joi a fost depistat pozitiv la COVID-19, a anuntat guvernul intr-un comunicat, transmite AFP.Sanchez 'a fost declarat pozitiv in aceasta dupa-amiaza la testul obligatoriu pentru…

- Fostul lider exilat al Cataloniei, Carles Puigdemont, a declarat marți, la Bruxelles, ca toate cazurile judiciare care vizeaza separatismul catalan trebuie abandonate ca o condiție pentru ca partidul sau sa negocieze sprijinul celor sapte parlamentari ai sai pentru ca actualul premier sa fie reales…

- Dreapta condusa de conservatorul Alberto Nunez Feijoo are aproape zero șanse de a forma guvernul, in vreme ce stanga lui Pedro Sanchez sta ceva mai bine, dar tot trebuie sa depașeasca un obstacol aparent insurmontabil, scrie Politico. Pe cine va desemna regele in funcția de premier? Regele Spaniei Felipe…