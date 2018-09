Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernamant de centru-stanga din Suedia, formata din Social -Democrati, Verzi si aliatii lor din Parlament Partidul de Stanga a obtinut 40,6% din voturi la alegerile parlamentare de duminica, in timp ce opozitia, reprezentata de Alianta de centru - dreapta are 40.03%, anunta Reuters,…

- Partidele de centru-stanga au obtinut un usor avantaj in fata Aliantei rivale de centru-dreapta in alegerile generale care au avut loc duminica in Suedia, a aratat un sondaj transmis de televiziunea nationala TV4 la iesirea de la urne, relateaza Reuters.

- Blocul de centru-stanga a obtinut 41% din voturi la alegerile parlamentare desfasurate duminica in Suedia, in timp ce alianta de centru-dreapta a intrunit 40,1% din sufragii, iar partidul nationalist Democratii Suedezi 16,9%, arata un sondaj la iesirea de la urne difuzat de televiziunea TV4, preluata…

- Coalitia de cinci partide de centru-stanga din Slovenia l-a nominalizat pe Marjan Sarec, un fost actor devenit politician, la functia de prim-ministru, in urma alegerilor legislative de pe 3 iunie incheiate indecis, transmite miercuri Reuters. Este de asteptat ca nominalizarea lui Sarec…

- Comisia Electorala irakiana a incheiat renumararea manuala a voturilor exprimate la scrutinul legislativ de la 12 mai, dupa ce procesul a fost stopat la Bagdad, a anuntat luni televiziunea de stat, transmite Reuters. Renumararea tuturor voturilor a fost ordonata de parlament in iunie dupa…

- Sondajele la iesirea de la vot il indicau luni drept castigator al alegerilor prezidentiale din Mexic pe candidatul de stanga Andres Manuel Luis Obrador, informeaza Reuters si DPA. Estimarile firmei de specialitate Parametria il crediteaza pe liderul opozitiei cu 53-57% din voturi, iar Consulta Mitofsky,…

- Nu e de mirare, la cați emigranți trebuie intreținuți Germania a aprobat exporturi de armament in valoare de 6,24 miliarde de euro in anul 2017, cu noua procente mai putin decat in anul 2016, arata un raport al Guvernului german publicat miercuri, citat de Reuters. Comenzi semnificative au fost facute…

- Slovenia va depune in iulie, in fata Curtii Europene de Justitie, o plangere contra Croatiei, care refuza sa aplice o decizie internationala cu privire la delimitarea frontierei maritime dintre cele doua state membre UE, a anuntat luni premierul sloven Miro Cerar, potrivit Reuters.