Parlamentul Portugaliei adoptă legi permisive privind eutanasia Parlamentul Portugaliei a adoptat joi mai multe legi care deschid calea catre dezincriminarea eutanasiei, informeaza AFP. Cinci proiecte de lege - dintre care unul depus de Partidul Socialist (PS), de guvernamant - au fost aprobate in prima lectura prin voturile deputatilor de stanga si de centru.



Proiectul PS, adoptat cu 127 de voturi pentru, 86 impotriva si 10 abtineri, stabileste 'conditiile speciale' pentru practica eutanasiei fara consecinte penale.



Cu majoritati ceva mai stranse au trecut si proiectele similare depuse de Blocul de Stanga, de partidul pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

