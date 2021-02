Klaus Iohannis, sedinta cu ministrul Educatiei

Klaus Iohannis, sedinta cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Astazi, 11 februarie, la ora 14.00, Klaus Iohannis are programata in agenda prezidentiala o sedinta cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Intalnirea are loc in contextul reinceperii cursurilor in scoli.La data de 05 februarie, Sorin Cimpeanu si… [citeste mai departe]