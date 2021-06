Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Israelului a aprobat, duminica seara, investirea noului Guvern, care va fi condus prin rotatie, de Naftali Bennett si Yair Lapid, punand capat celor 12 ani in care Benjamin Netanyahu a fost permament prim-ministru.

- Presedintele israelian Reuven Rivlin se pregateste sa poarte noi discutii cu politicieni de top pentru formarea unui guvern dupa ce prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu nu a reusit sa o faca in urma unor alegeri neconcludente in martie, relateaza miercuri DPA. Potrivit biroului lui Rivlin,…