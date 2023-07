Stiri pe aceeasi tema

- "Iubeau aviația și nu s-ar fi oprit din zbor pana cand nu ar fi stins și ultima flacara" – așa au fost descriși cei doi piloți care au murit dupa ce avionul bombardier de apa Canadair s-a prabușit ieri in Evia, in timpul unei misiuni de stingere a incendiilor, scrie Kathimerini.

- Președintele Columbiei, Gustavo Petro, anunța joi dimineața ca patru copii columbieni, printre care și un bebeluș de 11 luni, au fost gasiți in viața in padurea amazoniana, la mai bine de doua saptamani dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit. Cateva ore mai tarziu, acesta a revenit asupra declarațiilor…

- Un MiG 21, al Forțelor Aeriene Indiene, s-a prabușit in orașul Hanumangarh, statul Rajasthan, centrul Indiei. Avionul de lupta a cazut peste o casa, iar trei oameni au murit pe loc, relateaza NDTV. Pilotul a reușit sa se ejecteze.In cadrul cercetarii preliminare s-a stabilit ca pilotul, care decolase…