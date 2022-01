Parlamentul francez a adoptat definitiv, duminica, printr-un vot final al deputatilor, proiectul de lege care instituie obligativitatea permisului vaccinal, pe care guvernul doreste sa-l implementeze cat mai repede in contextul noului val pandemic. Textul a fost adoptat cu 215 voturi pentru, 58 impotriva si sapte abtineri. Parlamentarii socialisti intentioneaza sa sesizeze Consiliul constitutional pentru a garanta respectarea „libertatilor fundamentale”, ceea ce va amana cu cateva zile promulgarea proiectului de lege, relateaza Agerpres, conform AFP. In contextul in care circa 300.000 de contaminari…