- Adunarea Nationala, Camera inferioara a Parlamentului Frantei, a aprobat marti seara planul Guvernului Edouard Philippe de relaxare a restrictiilor antiepidemice incepand din 11 mai, informeaza cotidianul Le Figaro.Planul a fost aprobat cu sustinerea a 368 de deputati din totalul de 571. Impotriva…

- Toate magazinele și punctele de comerț, cu excepția piețelor și centrelor comerciale, vor fi redeschise. Declarația a fost facuta de catre șeful statului, Igor Dodon, in cadrul unui briefing.

- Declaratie de presa 23 aprilie 2020 Dupa 15 mai, putem astepta masuri de relaxare a restrictiilor! Majoritatea romanilor au inteles, in aceasta perioada a Sarbatorilor Pascale, ca distantarea sociala, chiar si in momente importante, reprezinta deocamdata singura cale prin care putem fi in siguranta…

- Guvernul italian va anunta inainte de finalul saptamanii planul de revenire treptata, incepand de la data de 4 mai, din izolarea impusa populatiei pentru combatarea epidemiei de COVID-19, a indicat marti prim-ministrul Giuseppe Conte, potrivit Reuters. 'As vrea sa pot spune: sa redeschidem totul.…

- Avand in vedere vehicularea in spațiul public a unor propuneri referitoare la eventuale masuri de relaxare a restricțiilor instituite pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica este abilitat sa faca urmatoarele precizari: 1. Masurile instituite pana…

- Administratia Emmanuel Macron intentioneaza sa prelungeasca dincolo de data de 15 aprilie restrictiile privind deplasarile impuse pentru încetinirea raspândirii coronavirusului, afirma surse din cadrul Presedintiei Frantei, citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro.Restrictiile…

- Franta se va confrunta anul acesta cu cea mai grava recesiune economica de dupa al II-lea Razboi Mondial, din cauza restrictiilor antiepidemice, anunta ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire.Economia Frantei va avea in 2020 cea mai grava recesiune de dupa incheierea celui de-al II-lea…