- Parlamentul francez a aprobat definitiv proiectul de lege de bioetica care include, printre altele, emblematica extindere a procreației asistate medical (PMA) la toate femeile, inclusiv cele single și lesbiene. Dupa doi ani de naveta parlamentara, se concretizeaza una dintre principalele promisiuni…

- Parlamentul de la Copenhaga a adoptat joi o lege care permite Danemarcei sa deschida centre pentru solicitantii de azil in tari din afara Uniunii Europene, unde acestia ar urma sa fie trimisi cat timp le sunt analizate dosarele sau sa ramana chiar si dupa ce primesc un raspuns pozitiv, relateaza…

- Parlamentul german a aprobat vineri o noua lege privind securitatea in sectorul digital, care creeaza cadrul legal ce va putea permite excluderea companiei chineze Huawei din realizarea retelei 5G a Germaniei, relateaza agentia DPA. Actul normativ ii va permite Ministerului de Interne german sa excluda…

- Poliția Romana ramane fara polițiști experimentați in fiecare zi. Mii de angajați din Ministerul de Interne au ieșit la pensie in ultimele luni: majoritatea lucrau in operativ. Valul de noi pensionari din MAI este cauzat de teama ca Parlamentul va modifica pensiile militare.

- Deputatii au adoptat miercuri, cu o abtinere, propunerea legislativa pentru completarea articolului 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, initiata de liberalul Florin Roman, care reglementeaza recuperarea pensiilor in urma unor erori materiale, informeaza Agerpres.

- Camera Deputatilor a adoptat ieri legea Roman, care inlatura termenul general de prescripție de 3 ani, in cazul unui calcul greșit al pensiei. ”Dupa promulgarea de catre președinte și publicarea in Monitorul Oficial, nici un pensionar nu mai poate fi furat sau pacalit de greșeala unui funcționar public…