Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European trimite in judecata Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE (CJUE) pentru „esecul de a actiona” pentru garantarea reciprocitatii depline a vizelor intre UE si SUA, a anuntat joi pe Twitter purtatorul de cuvant al PE, Jaume Duch.

- Parlamentul European da in judecata Comisia Europeana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru "esecul de a actiona" in ceea ce priveste reciprocitatea vizelor UE-SUA, a anuntat joi purtatorul de cuvant al PE, Jaume Duch. Romania, alaturi de alte trei țari UE, este miza acestei dispute.

- Parlamentul European trimite in judecata Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE (CJUE) pentru "esecul de a actiona" in ceea ce priveste reciprocitatea vizelor UE-SUA, a anuntat joi pe Twitter purtatorul de cuvant al PE, Jaume Duch. "Pe scurt, SUA nu au ridicat obligativitatea vizelor…

- Anunțul a fost facut de președintele Parlamentului European, David Sassoli, a decis sa introduca o acțiune la Curtea de Justiție a UE (CJUE) in disputa cu Comisia Europeana pentru eliminarea vizelor la intrarea in SUA, in prezent cetațenii din patru state membre fiind obligați sa dețina o astfel…

- Europarlamentarul Corina Crețu vine cu vești foarte bune pentru romani, din Parlamentul European. Președintele Parlamentului European a introdus la Curtea de Justiție a UE o acțiune privind eliminarea vizelor la intrarea in SUA pentru toți cetațenii europeni, ceea ce ar putea conduce la eliminarea vizelor…

- Un grup de peste 70 de europarlamentari cer demisia șefului diplomației UE, Josep Borrell, exprimându-și ”îngrijorarea cu privire la evoluțiile umilitoare” în urma vizitei acestuia la Moscova, în schimb acesta se bucura de ”sprijinul complet” al Ursulei…

- Directorul general al combinatului siderurgic Galați, Bogdan Grecu, a demisionat, dupa ce a fost pus sub acuzare de DNA in dosarul fostului ministru al Mediului, Costel Alexe, au scris, joi, jurnaliștii Viața Libera , care citeaza o nota interna catre angajații Liberty Galați: Razboi total. Rareș…

- Directorul general al combinatului siderurgic Liberty Galați, Bogdan Grecu, este acuzat de DNA pentru dare de mita si delapidare, in dosarul fostului ministru al Mediului, Costel Alexe, informeaza G4media. Bogdan Grecu este acuzat ca i-ar fi dat mita fostului ministru 22 de tone de tabla in valoare…