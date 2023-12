Stiri pe aceeasi tema

- In contextul implementarii cu caracter obligatoriu a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024, pentru toate livrarile de bunuri și prestarile de servicii care au loc in Romania, realizate in relația business-to-business (B2B), MF și ANAF publica un ghid pentru contribuabili care ofera informații…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat in plenul Parlamentului European ca ”romanii sunt cetateni europeni prin excelenta si nu de azi, de ieri”. ”Nu ne multumim cu jumatati de masura. Vrem integrarea deplina in Spatiul Schengen in 2024”, spune liberalul, el aratand ca suntem afectati economic…

- Liderul AUR, George Simion, s-a intalnit in aceasta saptamana la Bruxelles cu Beata Szydlo, europarlamentar polonez si prim-ministru al Poloniei in perioada 2015 – 2017, in prezent vicepresedinte al grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ECR) din Parlamentul European. Potrivit unui comunicat…

- O rezoluție neobligatorie a Parlamentului European solicita Bulgariei și Romaniei sa se alature spațiului Schengen de libera circulație pana la sfarșitul anului 2023. Emmanuel Dupuy, președintele Institutului „Previziune și Securitate in Europa” (IPSE), pledeaza in favoarea acestei extinderi. Zona…

- Dupa o lupta de un an și jumatate, Dan Motreanu a anunțat ca a reușit, intr-un final, sa ajunga la o concluzie in ceea ce privește reglementarile UE vis-a-vis de folosirea produselor chimice ce ajuta sau protejeaza plantele sau recoltele. Amendamentul depus de Dan Motreanu, in colaborare cu colegul…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a fost ales, joi, chestor al Parlamentului European, iar in aceasta calitate va gestiona relația cu grupurile politice, cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene și cu birourile de legatura ale Parlamentului European.Social-democratul Victor Negrescu a fost ales joi…

- Coordonatorul județean al PSD Alba, eurodeputatul (S&D) Victor Negrescu, a fost ales, joi, chestor al Parlamentului European, funcție esențiala in procesul decizional din legislativul european și cea mai importanta responsabilitate deținuta de un roman in actualul legislativ european. Alegerea sa…

- Ordonanta de urgenta privind jocurile de noroc poate fi accesata . „Un subiect care a starnit interes este cel legat de noile reglementari privind jocurile de noroc. Guvernul a aprobat astazi o ordonanta de urgenta prin care se stabilesc niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licentei de organizare…