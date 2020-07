Rezolutia privind mandatul Parlamentului European pentru imbunatatirea propunerii de buget in negocierile cu reprezentantii Consiliului a fost adoptata cu votul unei largi majoritati a eurodeputatilor. In textul rezolutiei care serveste drept mandat in urmatoarele negocieri ale finantarii UE, Parlamentul saluta existenta Pachetului de relansare economica, propus de PE in luna mai, insa multi eurodeputati au criticat „reducerile masive in granturi” si au cerut o implicare democratica deplina a Parlamentului in instrumentul de recuperare care „nu ofera un rol formal membrilor alesi in Parlamentul…