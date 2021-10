Stiri pe aceeasi tema

- Desigur, cinema-ul de arta nu se situeaza in momentul de fata pe o pozitie foarte favorabila din punct de vedere al interesului ”pe scara larga” venit din partea publicului. Va exista intotdeauna o arie care va fi acoperita in acest sens, dar de grupuri mai restranse de cinefili, facand din cinematograful…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Timișoara au lansat un nou semnal de alarma privind una dintre afecțiunile care inca fac victime in țara noastra, tuberculoza. The post Medicii de la Spitalul „Dr. Victor Babeș” din Timișoara lanseaza un nou semnal de…

- Potrivit unui studiu, gazele romanești se vor termina peste 9 ani, iar petrolul peste 22. Indicatori sunt totuși relativi, pentru ca sunt calculați in funcție de volumul rezervelor naturale dovedite și consumul național. In aceste condiții, spun specialiștii, pe termen scurt nici nu exista alta varianta…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a afirmat ca oamenii de fotbal din Romania nu au inteles importanta Jocurilor Olimpice si ca acest lucru reprezinta un semnal de alarma pentru COSR. El a facut referire la faptul ca jucatorii convocati de Mirel Radoi pentru turneul…

- Deputatul Vasile Toma trage un semnal de alarma cu privire la practicile incorecte din agricultura romaneasca prin care micii fermieri sunt calcați in picioare. El susține ca lipsa de masuri a Ministrului Agriculturii pune in pericol siguranța alimentara a țarii și a condus deja la o noua procedura…

- Varianta Delta face ravagii in intreaga lume. Inca odata se dovededește ca vom fi in siguranța numai atunci cand toata lumea este in siguranța. In plus, specialiștii cauta metode noi pentru a putea detecta mai rapid noua tulpina. In Romania, deși cazurile cresc, de la 1 august au fost introduse noi…

- Viitorul Romaniei ar putea fi unul foarte sumbru, avand in vedere ca populația țarii scade. Cei care astazi se afla in campul muncii ar putea sa traiasca un adevarat coșmar peste 10, 20 de ani. Motivul este foarte simplu și cat se poate de concret. Cu o populație in scadere, și cu foarte puțini specialiști,…

- Expertii americani trag un semnal in privinta tulpinii Delta, reamintind importanta vaccinarii in conditiile in care Delta este mai contagioasa decat celelalte variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 si afecteaza in special tinerii.