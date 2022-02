Stiri pe aceeasi tema

- CSf, ncsf. Banul public, jucat de primar dupa cum (nu prea) il taie capul…. La inițiativa primaruui Allen Coliban, Consiliul Local al Municipiului Brașov, se intrunea intr-o ședința extraordinara in data de 23.12.2021. Pe ordinea de zi a ședinței figura un singur proiect, respectiv proiectul de hotarare…

- Ministerul Educatiei a anuntat ca activitatea didactica din scolil se va desfasura cu prezenta fizica in functie de rata de ocupare la nivel judetean a paturilor de spital destinate pacientilor bolnavi de Covid 19. In sectiunea DOCUMENTE puteti consulta Ordinul comun al Ministerului Educatiei nr. 3.030…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o noua hotarare pentru stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate la nivelul unitaților de invațamant, in contextul pandemiei de COVID-19. Conform hotararii nr. 3 din 13.01.2022, se abiliteaza Ministerul Educației și Ministerul…

- Pe lista sfatuitorilor platiți sau voluntari ai premierului Nicolae Ciuca se numara patru medici, un fost inalt ofițer SRI, oameni de casa ai lui Emil Boc sau Florin Roman, dar și liberali care nu au mai prins locuri de ministru sau deputat, plus un nume important al fotbalului romanesc. Libertatea…

- Modelele de lese disponibile pe piața sunt infinite, astfel ca, cei mai mulți posesori de caini nici nu știu ce sa aleaga.Iata cateva ponturi care sa te ajute sa identifici cea mai adecvata lesa pentru cainele tau. Care sunt criteriile pe care un posesor de caine trebuie sa le ia in considerare atunci…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Beneficiarii finali ai programului național sunt elevii din invațamantul primar și secundar inferior de stat cu risc crescut de parasire timpurie a…

- „Sa nu uitam ca istoria nu va uita pe vinovati, si vinovati suntem cu totii: unii pentru ca am tacut, altii pentru ca am gresit, cu totii pentru ca am suportat”(Maresal Ion Antonescu), a citat deputatul PSD Dumitru Coarna in debutul declaratiei politice din 21 decembrie, semnaland cazul presedintelui…

- Este ancheta de coruptie la cea mai mare structura de Politie Rutiera din tara. Agenții din Bucuresti sunt banuiti ca in loc sa dea amenzi soferilor pe care ii prindeau ca incalca legea, primeau bani de la acestia, ca sa ii lase sa-si vada de drum. Surse din ancheta spun ca inclusiv șoferi care consumasera…