- Potrivit comunicatului Parlamentului European, in perioada de garanție legala, vanzatorii vor trebui sa acorde prioritate reparațiilor atunci cand acestea sunt mai ieftine sau egale cu costul inlocuirii, cu excepția cazului in care reparația nu este posibila sau ar incomoda consumatorul. Eurodeputații…

- Un sondaj Eurobarometru, realizat special pentru Parlamentul European, analizeaza in profunzime obiceiurile legate de mass-media, inclusiv increderea cetațenilor in diferite surse de informare. Potrivit sondajului, televiziunea domina ca principala sursa de știri pentru cetațeni (71%), urmata la…

- Germania, Franța și Italia au ajuns la un acord cu privire la modul in care ar trebui reglementata inteligența artificiala (AI) in viitor, potrivit unui document comun consultat in exclusivitate de Reuters. Acordul ar trebui sa accelereze negocierile la nivel european. Cele trei guverne sunt in favoarea…

- CARAS-SEVERIN – Deși produsele romanești sunt de cea mai inalta calitate, deputatul Marius Damian (PSD) considera ca inca avem de lucrat astfel incat sa ajungem la nivelul dorit pentru promovarea și vanzarea produselor noastre, in primul rand pe teritoriul Romaniei! Toate țarile europene au o politica…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de duminica, 22 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 22 octombrie, ora 01.00 - Propunere in Parlamentul European: Europa sa nu mai trimita bani in Fașia GazaPrim-vicepresedintele…

- Școlile din intreaga Europa ar trebui sa ofere elevilor cel puțin o masa sanatoasa in fiecare zi, daca guvernele doresc sa acționeze pentru reducerea ratei obezitații, pentru prevenirea bolilor cronice și pentru reducerea inechitații, potrivit unei coaliții de experți europeni in domeniu, SchoolFood4Change,…

- Autoritatea de Reforma Feroviara (ARF) susține ca studenții ar trebui sa beneficieze de reducerea de 90%, la tarifele pentru transportul feroviar, incepand cu data de 3 septembrie. Declarația vine in contextul in care, momentan, doar elevii urmeaza sa beneficieze de acest drept.