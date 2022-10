Stiri pe aceeasi tema

- In cazul unui atac cu o arma nucleara tactica impotriva Ucrainei “raspunsul ar declanșa o riposta militara cu arme convenționale din partea statelor occidentale, pentru a pedepsi Rusia”, scrie Financial Times care citeaza cinci oficiali occidentali sub condiția anonimatului. Publicația noteaza ca in…

- Fanii unei echipe de fotbal din Polonia au transmis un mesaj președintelui Rusiei, chiar la un meci de fotbal. Lech Poznan și Legia Varșovia s-au intalnit in derbiul fotbalului din Polonia, iar fanii oaspeților au afișat o coreografie care a devenit virala in contextul razboiului din Ucraina. Suporterii…

- La aproape șase luni de la invazia Rusiei in statul vecin, Sir Jeremy Fleming, șeful Directoratului Serviciilor Secrete (GCHQ) din Marea Britanie, a facut o evaluare a capacitaților celor doua țari aflate in conflict. Astfel, expertul susține ca Vladimir Putin a pierdut razboiul informațional din Ucraina.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput cu Crimeea si trebuie sa se incheie cu eliberarea Crimeei. El a ararat ca prezenta ocupantilor rusi in peninsula este o amenintare pentru intreaga Europa si pentru stabilitatea…

- Eurovision Song Contest va avea loc anul viitor in Marea Britanie, anunta BBC. Organizatorii concursului au decis ca evenimentul nu poate avea loc in tara castigatoare, Ucraina, din cauza razboiului care continua dupa invazia Rusiei. Marea Britanie s-a clasat pe locul al doilea la concursul din acest…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat, vineri, ca Ucraina nu va semna niciun document cu Rusia ca parte a acordului privind exportul de cereale, insa Kievul si Moscova vor semna in schimb acorduri paralele privind exporturile de cereale cu ONU, relateaza „The Guardian”. Mihailo…

- Uniunea Europeana (UE) a impus mai multe sanctiuni Rusiei, joi, pe fondul razboiului din Ucraina, dupa ce statele membre ale blocului au sustinut o serie de masuri care ar include importurile de aur si ar inaspri controalele exporturilor asupra unor bunuri de inalta tehnologie, relateaza The Associated…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a ordonat forțelor Rusiei sa „intensifice acțiunile” in Ucraina. Acesta „a inspectat” trupele rusești ce lupta in Ucraina, spunand ca a „vizitat un post de comanda” insa nu a precizat locul sau data, potrivit Kiev Independent. Institutul pentru Studiul Razboiului…