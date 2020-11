Parlamentul European cere retragerea trupelor turce din Cipru

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez ii va transmite secretarului de stat american Mike Pompeo, ce va desfasura in curand o vizita la Paris, ca retragerea trupelor americane din Afganistan sau Irak ar fi o idee rea, a declarat vineri ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP si Reuters,…

- Speranta gasirii unor supravietuitori duminica scade, in vestul Turciei, la doua zile dupa puternicul cutremur din Marea Egee, soldat cu 49 de morti, potrivit unui nou bilant, relateaza AFP.Potrivit agentiei guvernamentale turce pentru situatii de catastrofa (AFAD), 49 de persoane au murit,…

- Parlamentul European a dezbatut, luni seara, in plenul reunit, rezoluția privind educația in contextul pandemiei COVID-19, realizata la inițiativa europarlamentarului Victor Negrescu. Documentul, susținut de Comisia pentru Educație și Cultura din Parlamentul European, solicita instituțiilor…

- Retragerea militarilor americani din Afganistan, pe care Donald Trump a promis ca o incheie pana de Craciun, depinde de o reducere a violentei pe teren si de alte conditii prevazute in acordul semnat in februarie intre SUA si talibani, a declarat seful Statului Major american, generalul Mark Milley,…

- Ionut Nedea, proprietarul Litoralulromanesc.ro, agentie de turism care vinde vacante in statiunile romanesti de la Marea Neagra, infiinteaza o alta agentie turoperatoare, Sunway Travel, care va vinde pachete charter in strainatate, prin intermediul agentiilor partenere, in destinatii sun&beach…

- Parlamentul European a votat, miercuri, in proportie de 60% reducerea emisiilor de dioxid de carbon pana in anul 2030, sustinand astfel propunerea Comitetului pentru Mediu, potrivit news.ro.Dupa votul final, PE va incepe negocierile cu Comisia si Consiliul. Bas Eickhout, reprezentant…

- BCE este pregatita cu noi masuri de stimulare, daca va fi necesar. Lagarde: ”Criza de sanatate publica va continua si este un risc semnificativ la adresa economiei” Stimulentele monetare ale Bancii Centrale Europene au ajutat la stabilizarea economiei, afectata de pandemia cu coronavirus,…

- Uniunea Europeana a cerut miercuri plecarea navei turce Yavuz, efectuind activitati de foraj in apele maritime ale Ciprului, pentru a pune capat tensiunilor din Mediterana de Est. "Recenta retragere a navei de cercetari seismice Oruc Reis este o etapa importanta care deschide calea spre un dialog semnificativ…