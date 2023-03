Stiri pe aceeasi tema

Plecarea Wizz Air din Republica Moldova, dar și anularea unor zboruri operate de Air Moldova, reprezinta acțiuni concentrate ce ar face parte din razboiul hibrid dus de Moscova impotriva Chișinaului. De aceasta parere este fostul deputat al Platformei DA Alexandru Slusari.

Poziția Federației Ruse in ceea ce privește neutralitatea Republicii Moldova este una „ipocrita", transmite președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu. Rusia trebuie sa iși retraga armata de ocupație și armamentul de la Cobasna și sa nu dea lecții de neutralitate, mai transmite…

Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat vineri ca SUA sunt "profund ingrijorate" de eforturile Rusiei de a destabiliza guvernul Republicii Moldova, relateaza CNN, informeaza News.ro.

Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere țarilor UE sa ia in considerare trimiterea de avioane de lupta la Kiev, sa foloseasca bunurile inghețate rusești pentru reconstrucția Ucrainei, sa extinda sancțiunile impotriva Rusiei și sa inceapa negocierile privind aderarea Ucrainei la…

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova confirma recepționarea informațiilor Ucrainei cu privire la planul Rusiei privind distrugerea Republicii Moldova, așa cum a declarat, joi, presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Mediafax.

Nicolae Ciuca, Premierul Romaniei, a solicitat FMI sa-i acorde asistenta financiara Republicii Moldova, care a suferit de pe urma agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei.

Anul 2023 va fi anul victoriei in razboiul impotriva Rusiei, a proclamat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski incurajandu-si compatriotii si indemnandu-i sa fie uniti intr-un mesaj emotionant transmis cu ocazia Anului Nou, dupa cele zece luni in care tara se afla in razboi, anunța news.ro.

Moscova lanseaza noi acuzații de dictatura la adresa autoritaților de la Chișinau și amenința cu repetarea scenariului ucrainean. Purtatorul de cuvant al MID-ului rusesc, Maria Zaharova, a lansat o noua tirada la adresa Republicii Moldova, in care a acuzat repetat guvernarea ca se supune Occidentului…