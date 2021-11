Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, au ajuns ieri la un acord politic informal privind bugetul UE pentru 2022, al doilea in cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027. Luni seara, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene,…

- Eurodeputatul francez Stephane Sejourne, un influent consilier politic al presedintelui francez Emmanuel Macron, a fost ales presedinte al grupului Renew (centru), cea de a treia forta in Parlamentul European (PE), o pozitie strategica odata cu apropierea preluarii presedintiei Uniunii Europene (UE)…

- Cotatiile la gaze naturale au atins miercuri noi recorduri istorice pe piata de referinta din Europa, ceea ce duce cresterile cumulate inregistrate in ultimele doua zile la 60-, pe masura ce impactul majorarii costurilor la energie s-a rasfrant asupra pietelor de actiuni si obligatiuni, iar oficialii…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 262,35 milioane de euro in primele sase luni din acest an, in crestere cu peste 40% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au fost de 186,95 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…