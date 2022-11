Parlamentul European a declarat Rusia drept „sponsor de stat al terorismului” pentru actele „brutale și inumane” comise Ucrainei și cetațenilor sai de la lansarea invaziei. „Atacurile și atrocitațile deliberate comise de Federația Rusa impotriva populației civile din Ucraina, distrugerea infrastructurii civile și alte incalcari grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar echivaleaza cu […] The post Parlamentul European a declarat Rusia „stat sponsor al terorismului”. Rezoluția, aprobata cu 494 de voturi pentru, 58 impotriva și 44 abțineri appeared first on Știri online,…