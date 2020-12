Parlamentul Elveţiei deschide calea pentru legalizarea căsătoriilor pentru persoanele de acelaşi sex Parlamentul Elvetiei a aprobat miercuri textul unui proiect de lege ce autorizeaza casatoria pentru cuplurile de acelasi sex, deschizand calea pentru adoptarea acestuia in una dintre putinele tari europene unde casatoria intre persoane de acelasi sex nu este legalizata, informeaza AFP. Textul le va permite homosexualilor si lesbienelor sa se casatoreasca, iar acestora din urma sa aiba acces la o banca de sperma. Insa, dupa toate probabilitatile, textul va trebui aprobat in cadrul unui referendum, pentru a putea avea puterea unei legi. Cuplurile homosexuale din Elvetia pot sa formeze "parteneriate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

