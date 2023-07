UBS a fost de acord sa cumpere Credit Suisse pentru 3 miliarde de franci elvetieni, in martie, dupa ce clientii panicati au retras numerar din conturile lor de la banca vulnerabila. Cazul s-a dovedit controversat, partidele politice elvetiene exprimandu-si ingrijorarea cu privire la marimea uriasa a ajutorului de stat implicat, potentialele pierderi de locuri de munca, precum si dimensiunea proaspat extinsa a UBS, deja cea mai mare banca din Elvetia. Ancheta este doar a cincea de acest fel din istoria moderna a tarii, iar comisia parlamentara care o conduce are puteri mari de a audia guvernul…