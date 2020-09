Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul din Peru a votat vineri pentru declansarea procedurii de destituire a presedintelui Martin Vizcarra in urma careia acesta ar putea fi inlaturat inlaturat din functie pe motiv de "incompetenta morala", scrie Agerpres.

- Perspectiva alegerilor da guvernanților o schimbare de atitudine in ce privește deschiderea anului școlar la pachet cu relatarile din industria HORECA. Se vede ca nu intamplator lucrurile au fost lasate intr-o lipsa de deligența administrativa totala. Practic, statul n-a mișcat un deget decat in sensul…

- „Criza politica exista in Romania din 2012. Suntem intr-o criza politica permanenta. In martie am votat Guvernul Orban. Noi l-am fi votat si pe Citu, pentru ca am intrat in criza sanitara si aveam nevoie de guvern. Penelistii au stat acasa de frica bolii si noi am venit si am dat PNL si lui Iohannis…

- Presedintele peruan, Martin Vizcarra, a semnat un decret care ii scuteste pe medicii si asistentele straine sa isi valideze calificarile pe perioada pandemiei de coronavirus, potrivit rador.ro.Citește și: Mutarea pandemiei! Gigantul Kaufland nu se sperie de coronavirus Decizia va permite…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a prezentat marti, 7 iulie, hotararea de interpretare a unor articole din Constitutie, la sesizarea deputatilor Sergiu Litvinenco si Vasile Bolea, privind posibilitatea organizarii concomitente a alegerilor prezidentiale si parlamentare. Prin urmare, Curtea…

- Curtea Constitutionala a prezentat marti, 7 iulie, hotararea de interpretare a unor articole din Constitutie, la sesizarea deputatilor Sergiu Litvinenco si Vasile Bolea, privind posibilitatea organizarii concomitente a alegerilor prezidentiale si parlamentare. Prin urmare, Curtea a decis ca alegerile…

- Astazi la Comisia transporturi din Camera Deputatilor s-a vazut de departe cum functioneaza “sistemul”. “ Papusarul” a hotarat astazi ca firmele de ridesharing nu trebuie sa aiba, inca, filiale in Romania. Contrar cu ceea ce a stabilit Parlamentul la propunerea Presedintelui F.O.R.T., Domnul Augustin…

- In cazul unei tentative de preluare a țarii sub control oligarhic, președintele țarii va apela la susținerea masiva a poporului. Despre aceasta Igor Dodon a menționat in mesajul sau, dedicat celor 30 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova. Președintele a mai precizat…