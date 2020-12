Parlamentarul de Constanta Stelian Ion a preluat, aseara tarziu, mandatul de ministru al Justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ion a preluat, miercuri seara, mandatul de ministru al Justitiei de la predecesorul sau Catalin Predoiu. Stelian Ion a venit la sediul MJ dupa ce a participat la prima reuniune a noului Guvern la Palatul Victoria. Inainte de a-i preda mandatul, Catalin Predoiu a facut o scurta declaratie presei,…

- Stelian Ion a preluat, miercuri noaptea, mandatul de ministru al Justitiei de la predecesorul sau Catalin Predoiu. Stelian Ion a venit la sediul MJ dupa ce a participat la prima reuniune a noului Guvern la Palatul Victoria, scrie agerpres.ro. Citește și: Clotilde Armand, facuta praf:…

- Deputatul PSD Alfred Simonis are o reacție dura in urma anunțarii propunerii PNL pentru funcția de premier și spune ca Florin Cițu nu poate fi „nici portar la Guvern”, el fiind singurul om politic din istorie care a renunțat la mandat cu 5 minute inainte de investire, potrivit Mediafax. „Cițu…

- Ludovic Orban, presedintele liberalilor, a anuntat, luni seara, la Palatul Victoria, ca isi depune mandatul de prim-ministru. El a explicat ca decizia sa are un obiectiv precis - demararea negocierilor pentru un nou guvern in urma rezultatelor inregistrate la alegerile parlamentare de…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca isi depune mandatul de prim-ministru. El a afirmat ca negocierile care vor urma trebuie sa duca la un Guvern de centru-dreapta. Orban si-a exprimat convingerea ca in viitoarele negocieri PNL va fi capabil sa dea premierul si sa constituide coloana vertebrala…

- In aceasta seara, Ludovic Orban a anuntat, la Palatul Victoria, ca isi depune mandatul din functia de prim-ministru, explicand ca decizia are un obiectiv precis – demararea negocierilor pentru un nou guvern in urma rezultatelor inregistrate la alegerile parlamentare, potrivit Agerpres. „Romania are…

- Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru al Romaniei, pe fondul rezultatelor de la alegerile parlamentare. „Am luat decizia sa imi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odata exprimata voința cetațenilor, trebuie demarate negocierile pentru…

- Președintele Klaus Iohannis repune pe tapet subiectul legilor justiției și anunța ca Executivul va veni cu masuri reparatorii, care vor fi votate de noua majoritate parlamentara, rezultata in urma alegerilor.”Am avut astazi o intalnire de lucru cu premierul Ludovic Orban și ministrul Justiției,…