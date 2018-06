Parlamentarii UDMR vor fi prezenti la dezbaterea motiunii de cenzura, nu si la vot

Stiri pe aceeasi tema

- UDMR a decis sa nu stea in sala la votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Astfel, parlamentarii Uniunii au decis, in urma unei ședințe a grupurilor reunite din Camera Deputaților și Senat, sa nu se poziționeze nici de partea Puterii și nici de partea Opoziției, in acest demers. Opoziția…

- Liberalii și-au propus sa dea jos Guvernul Dancila, prin moțiune de cenzura. Pentru a fi demis, moțiunea trebuie sa obțina cel puțin 233 de voturi favorabile. Negocieri se poarta pana in ultimul moment, iar tensiunea este in creștere. Dezbaterea și ...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca miercuri, dupa sedinta comuna a grupurilor reunite, parlamentarii Uniunii vor lua o decizie in privința unei eventuale susțineri privind motiunea de cenzura depusa de PNL, USR și PMP, potrivit Mediafax. "Miercuri dimineata la ora 9:00…

- Președintel PNL face un apel la cetațeni pe care ii roaga sa iși contacteze paralamentarii care ii reprezinta in parlament și sa le spuna sa voteze moțiunea de cenzura. Președintele PNL Ludovic Orban face un apel la cetațeni pe care ii roaga sa iși contacteze parlamentarii pentru ca aceștia sa voteze…

- La o zi de cand liberalii au depus motiunea pe care au pregatit-o la adresa Guvernului Dancila, s-a stabilit calendarul ce va fi urmat in privinta demersului sustinut si de celelalte partide de opozitie. Astfel, dupa ce s-a incheiat sedinta Birourilor Permanente reunite ale celor doua Camere s-a aflat…

- Partidul National Liberal va depune pe 20 iunie motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, intitulat "Opriți Guvernul marioneta!", liderul PNL, Ludovic Orban, afirmand ca, in baza textului, va discuta și cu alți ”parteneri” care ar putea vota in favoarea moțiunii de cenzura.”Am aprobat…

- Primul draft al moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, intitulat "Opriți Guvernul marioneta!" și obținut de MEDIAFAX, acuza Puterea de ca a transformat in unelte politice Justiția și instituțiile statului, iar PSD are o agenda de grup infracțional organizat.Textul moțiunii de cenzura…

- Parlamentarii liberali nu fac un secret din captul ca vizeaza momentul oportun pentru a depune o motiune la adresa Cabinetului Dancila. “Am luat decizia in Biroul Executiv ca pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare sa depunem o motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila-Dragnea”, a transmis…