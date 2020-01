Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei (foto: Twitter) Imunitatea parlamentarilor din Ucraina a fost ridicata incepand cu 1 ianuarie, in urma unei decizii a Radei, care a adoptat proiectul de lege pentru modificarea articolului 80 din Constituția țarii. Decizia a intrat in vigoare in prima zi anului…

- Poliția ucraineana a reținut cinci persoane, inclusiv un chirurg pediatru și un cântareț de rock, în legatura cu uciderea în 2016 a jurnalistului de investigații Pavel Sheremet în urma exploziei unei bombe plasate sub mașina pe care o conducea acesta, au anunțat oficiali din…

- Parlamentul Ucrainei a votat joi pentru extinderea reglementarii ce ofera autonomie limitata regiunilor controlate de separatisti din estul tarii, conditie pentru un acord care sa puna capat conflictului ce dureaza de cinci ani, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Parlamentarii au votat o extindere…

- Kremlinul a confirmat luni participarea lui Vladimir Putin la un summit privind situatia din Ucraina, impreuna cu presedintii ucrainean Volodimir Zelenski si francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters.

- ​Conversatia telefonica dintre președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean ce se afla în centrul anchetei din Congresul SUA a fost „inadecvata”, a declarat un consilier de politica externa al vicepreședintelui Mike Pence, potrivit unei transcrieri publicate sâmbata,…

- Trump este acuzat de adversarii sai democrati ca a inghetat aproape 400 milioane de dolari ajutor de securitate destinat Ucrainei pentru a face presiune asupra presedintelui Volodimir Zelenski sa deschida investigatii in legatura cu principalul rival al presedintelui american pentru cursa prezidentiala…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, s-ar putea face vinovata de tradare în legatura cu investigatia parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii liderului de la Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Congresul SUA i-a ''hartuit si abuzat pe angajatii Departamentului de Stat, contactandu-i direct si cautand sa obtina documente care apartin Departamentului de Stat ", a declarat acesta in fata presei, citat de AFP si dpa."Aceasta este hartuire si nu o voi permite asupra echipei mele",…