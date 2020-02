Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca formatiunea pe care o reprezinta nu va participa la sedinta Parlamentului de luni convocata pentru votul de investitura a Cabinetului Orban II. Deputatul Varujan Vosganian, care…

- Prim-ministrul interimar, Ludovic Orban, a declarat luni ca alegerile locale vor avea loc cel mai probabil pe data de 14 iunie, potrivit Agerpres. „31 mai si 7 iunie sunt sarbatori crestine. Sunt Rusaliile si ar fi o impietate fata de crestini sa stabilim data alegerilor pe 31 mai si pe 7 iunie. Ca…

- "Acum, Parlamentul este o reduta a PSD-ului. Este captiv PSD-ului și are ca principala sarcina blocarea activitații Guvernului și a președintelui Romaniei. De aceea, nu am așteptari de buna credința din partea PSD-ului", a spus Raluca Turcan la Libertatea.ro. Vicepremierul a afirmat ca in…

- Liderul liberalilor, premierul Ludovic Orban, este convins ca PNL se va impune in alegerile parlamentare din acest an, indiferent daca acestea vor fi anticipate sau la termen. El a declarat, vineri, la Iasi, ca "Parlamentul actual nu mai are nicio legatura cu optiunile politice ale romanilor…

- *** Transmisie in direct - Administratia Prezidentiala Parlamentul s-a reunit, sambata, in sedinta solemna in care presedintele Klaus Iohannis depune juramantul pentru al doilea mandat in fruntea statului. Sedinta a inceput cu intonarea Imnului national. Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor/Facebook.com…

- Klaus Iohannis depune, sambata, la Parlament, juramantul de presedinte al Romaniei pentru noul mandat de cinci ani. La ședința solemna sala este aproape goala, semn ca parlamentarii PSD il boicoteaza pe Klaus Iohannis.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine! Ne…

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat, sambata, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Sedinta solemna comuna a Parlamentului consacrata ceremonialului de depunere a juramantului de investire in functia de presedinte al Romaniei…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca in politica cuvantul "razboi" nu au ce sa caute intrucat competitiile sunt precum cele sportive, "free and fair".PSD acuza guvernul Ludovic Orban de gandire…