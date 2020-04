Stiri pe aceeasi tema

- Prin aceste amendamente, liberalii propun impozitarea progresiva a pensiilor speciale de la 10- pana la 95-. "In calitate de lider de grup al PNL de la Camera Deputatilor, alaturi de liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, am depus azi un amendament la OUG 29/2020, prin care solicitam impozitarea…

- Banii pentru pensii si prestatiile sociale sunt planificati in buget si incercam sa ajunga la beneficiari chiar mai devreme, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta...

- Andrei Leonte iși doneaza ziua de naștere printr-un teledon inedit. Artistul va serba ziua de maine, 25 martie, cand implinește 31 de ani, strangand fonduri pentru lupta impotriva noului coronavirus. Andrei Leonte a pregatit o noua surpriza de ziua lui. Astfel, el planuiește sa stea, din autoizolare,…

- NEPI Rockcastle, investitor și dezvoltator de proprietați comerciale, susține demersurile de prevenție a raspandirii Covid-19 și doneaza 150.000 de euro catre Crucea Roșie. Banii vor fi alocați in funcție de nevoile medicale pentru achiziția de...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri seara, la Sfantu Gheorghe, ca legea privind abrogarea pensiilor speciale este "praf in ochi", deoarece a anulat doar 12% dintre acestea si este convins ca legea va fi retrimisa Parlamentului de catre Curtea Constitutionala."Din pacate,…