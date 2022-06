Parlamentarii din Comisiile de buget – întâlnire ce reprezentanții FMI: Așteptăm raportul, sperăm să fie pozitiv Reprezentantii Fondului Monetar International (FMI) au avut, miercuri, o intalnire cu parlamentarii din Comisiile de buget-finante, discutiile vizand politicile economico-financiare in urmatoarea perioada. „Am avut o discutie cu echipa FMI in Comisia de buget-finante reunita cu cea de la Senat. Au fost discutii productive, am schimbat idei, pareri, asteptam cu deosebit interes raportul dumnealor, sper sa fie un raport pozitiv in contextul macroeconomic in care ne aflam – nu se astepta nimeni ca la granita Romaniei sa avem razboi. In acelasi timp, am discutat de politicile economico-financiare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

