Parlamentarii americani fac presiuni pentru a interzice aplicația TikTok Senatorul republican Marco Rubio a anunțat marți o legislație bipartizana pentru a interzice popularul program de socializare TikTok din China, sporind presiunea asupra proprietarului ByteDance Ltd, pe fondul temerilor din SUA ca aplicația ar putea fi folosita pentru a spiona americanii și a cenzura conținutul, anunța Reuters.

